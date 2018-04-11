Polis tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı kurtardı

Karanlıkta kapıyı bulamadığı için yaklaşık 2 saat tuvalette mahsur kaldığını söyleyen Kütük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Genellikle hırsızların kullandığı bu yöntem ile eve girmeyi başaran polisler, Kütük'ü tuvaletten çıkardı. Polisler, panik halindeki Halil Kütük'ü salondaki koltuğa oturtup, su vererek sakinleştirdi.

Elekriklerin kesik olması nedeniyle 10'uncu kata merdivenlerden çıkan polisler ve apartman görevlisi, evin çelik kapısını pet şişeden kestikleri bir parçayı kullanarak açıp, içeriye girdi.

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