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Polis tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı kurtardı

Adana'da elektrikler kesilince evinin tuvaletinde 2 saat mahsur kalan Halil Kütük'ü (86) polis, evin kapısını hırsızların kullandığı yöntemle açıp içeriye girerek kurtardı

Polis tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı kurtardı

Adana'da elektrikler kesilince evinin tuvaletinde 2 saat mahsur kalan Halil Kütük'ü (86) polis, evin kapısını hırsızların kullandığı yöntemle açıp içeriye girerek kurtardı

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:37
Polis tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı kurtardı
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OLAY, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda meydana geldi.11 katlı apartmanın 10'uncu katında yalnız yaşayan Halil Kütük, gece uyanıp tuvalete girdiği sırada elektrikler kesildi.

Karanlıkta, tuvaleti açmayı başaramayan Kütük, bağırarak yardım istedi. Kütük'ün sesini duyan üst komşusunun ihbarı üzerine, olay yerine polis sevk edildi.

Elekriklerin kesik olması nedeniyle 10'uncu kata merdivenlerden çıkan polisler ve apartman görevlisi, evin çelik kapısını pet şişeden kestikleri bir parçayı kullanarak açıp, içeriye girdi.

Genellikle hırsızların kullandığı bu yöntem ile eve girmeyi başaran polisler, Kütük'ü tuvaletten çıkardı. Polisler, panik halindeki Halil Kütük'ü salondaki koltuğa oturtup, su vererek sakinleştirdi.

Karanlıkta kapıyı bulamadığı için yaklaşık 2 saat tuvalette mahsur kaldığını söyleyen Kütük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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AdanaTuvalette Mahsur Kalan Yaşlı Adam
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