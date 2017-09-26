Polis tüfeğin ateş almasıyla yaralandı

OLAY, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Aytaç G. alacaklı olduğu kardeşinin kuyumcu dükkanına gelerek pompalı tüfekle havaya 8 el ateş etti. Bu sırada karşı dükkanda kuyumculuk yapan Uğur Y., Ali Aytaç G.’nin elindeki pompalı tüfeği alarak şahsı uzaklaştırdı. Elinde tüfekle birlikte iş yerine giren Uğur Y., tüfeği tezgahın altına koydu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uğur Y., bölgeye gelen polis ekiplerine olayın nasıl gerçekleştirdiğini anlatırken, pompalı tüfeği asayiş ekiplerinde görevli polis memuru M.Y.’ye verdi. Polis, pompalı tüfeğin içinde bulunan fişeği, doldur boşalt yapmak istediği sırada kazayla kendini vurdu. Sol bacağından yaralanan polis, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polisin durumun iyi olduğu öğrenildi.