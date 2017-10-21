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Polis memurundan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Meslektaşının küçük kızına tecavüzden yargılanan polis memuru 17.5 yıl hapse mahkum oldu

Polis memurundan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Meslektaşının küçük kızına tecavüzden yargılanan polis memuru 17.5 yıl hapse mahkum oldu

21 Ekim 2017 Cumartesi 09:50
Polis memurundan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
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ESKİŞEHİR Polis lojmanlarında meydana geldiği belirtilen olayda A.İ.C., iddialara göre kendisi gibi polis olan meslektaşının 5 yaşındaki kızı S.D.’yi lojmanın bodrumuna götürüp burada cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine A.İ.C. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli olan A.İ.C. hakkında Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. A.İ.C.’nin yargılanmasına dün devam edildi. Suçsuz olduğunu söyleyen ve beraatını isteyen A.İ.C., “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Üzerime atılan suçları işlemedim. Yapmadığımı tekrar söylüyorum. Ben suç işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Mazlumun ahı yerde kalmaz” dedi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı cinsel istismardan 15 yıl, hürriyetten yoksun bırakmadan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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SuçlamaCinsel IstismarEskişehirPolis
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