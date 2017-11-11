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Polis memuru babasının öldüğünü söyleyemedi

Sivas'ta aracın çarptığı 59 yaşındaki Ahmet Altınay olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen adamın çalan telefonunu açan polis memuru şahsın oğluna babasının öldüğünü söyleyemedi

Polis memuru babasının öldüğünü söyleyemedi

Sivas'ta aracın çarptığı 59 yaşındaki Ahmet Altınay olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen adamın çalan telefonunu açan polis memuru şahsın oğluna babasının öldüğünü söyleyemedi

11 Kasım 2017 Cumartesi 20:55
Polis memuru babasının öldüğünü söyleyemedi
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KAZA, saat 19.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Altınay'a yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken cadde üzerinde sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle boş araziye savrulan Altınay'ın yerde yattığını görenler 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında Altınay'ın cep telefonu çalmaya başladı. Cep telefonunu açan polis memuru Altınay'ın oğluna babasının öldüğünü söylemedi. Daha sonra olay yerine gelen şahsın eşi ve çocukları sinir krizleri geçirdi. Acılı aileyi polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde far kırıkları tespit eden polis ekipleri çarparak şahsın ölümüne yol açan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
SivasAhmet AltınayPolis
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