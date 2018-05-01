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Polis kuş uçurtmuyor! Sabah itibarıyla bariyerler dizildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve Maltepe Meydanına çıkan yollar, saat 05:00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri alan polisler kuş uçurtmuyor

Polis kuş uçurtmuyor! Sabah itibarıyla bariyerler dizildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve Maltepe Meydanına çıkan yollar, saat 05:00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri alan polisler kuş uçurtmuyor

01 Mayıs 2018 Salı 09:17
Polis kuş uçurtmuyor! Sabah itibarıyla bariyerler dizildi
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1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polisin İstanbul'un birçok noktasında güvenlik tedbirleri had safhada. Taksim Meydanı'nı bariyerlerle kapatan polis ekipler Meydanda ve Taksim çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı'nda çok sayıda polis aracı hazır bekletilirken, meydana giriş çıkışlar tamamen kapatıldı.

SAAT 05.00 İTİBARİYLE KAPATILDI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik nedeniyle kapatılması planlanan yollar, saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

MALTEPE MEYDANA ÇIKAN YOLLAR DA TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul'da bu yıl ki kutlamaların adresi Maltepe Meydanı oldu. Maltepe Meydanına çıkan yollar saat 04.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Alınan önlemler kapsamında Turgut Özal Bulvarı, Feyzullah Caddesi, Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak trafiğe kapatıldı. Bu güzergahları kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Polis ekipleri her iki meydan çevresinde yoğun güvenlik önlemi almaya devam ediyor.

1 MAYIS ÖNCESİ TÜM TÜRKİYE'DE HUZUR VE GÜVEN DENETİMİ YAPILDI
 Türkiye genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor.

Eş zamanlı olarak dün saat 20.00'da başlayan denetimde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor. Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de katılıyor.
Taksim'de gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Bazı araçların aramasında 1.5 yaşındaki Shadow adlı Alman kurdu görev aldı.

Türkiye genelindeki denetimler saat 22.00'a kadar sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
1 MayısEmekDayanışma Günü
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