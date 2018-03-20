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"Polis kaçırdı" diyen Nevşin Mengü'nün kardeşinin yalanı ortaya çıktı

Polisler tarafından kaçırılıp darp edildiğini söyleyen Nevşin Mengü'nün avukat kardeşinin yalanı ortaya çıktı. Polis kamera görüntülerini ortaya serince Burak Mengü şikayetini geri çekti

"Polis kaçırdı" diyen Nevşin Mengü'nün kardeşinin yalanı ortaya çıktı

Polisler tarafından kaçırılıp darp edildiğini söyleyen Nevşin Mengü'nün avukat kardeşinin yalanı ortaya çıktı. Polis kamera görüntülerini ortaya serince Burak Mengü şikayetini geri çekti

20 Mart 2018 Salı 12:09
"Polis kaçırdı" diyen Nevşin Mengü'nün kardeşinin yalanı ortaya çıktı
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ŞİŞLİ  kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atan daha sonra da şikayetçi olan spiker Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'yle ilgili polis soruşturması tamamlandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SANİYE SANİYE TOPLANDI
İstanbul polisi tarafından yapılan soruşturmada kaçırıldığını söylediği gün Burak Mengü'nün saniye saniye kamera görüntüleri toplandı. Burak Mengü'nün o gün H.K.T. adlı müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye'ye gittiği ardından saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent'te bırakıldığı tespit edildi. Herhangi bir kaçırma yada darp görüntüsü tespit edilemezken, ifadesi alınan müvekkil de Burak Mengü'nün olayın olduğu gün kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Burak Mengü'nün ise şikayetini geri çektiği belirtildi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Avukat Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü başına geldiğini iddia ettiği bir olayı Twitter'dan paylaşmıştı. Burak Mengü'nün paylaşımında yaptığı açıklamada "Polis kimliği gösterilmeden, gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" yazmıştı.
BURAK MENGÜ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek iddialarıyla ilgili şikayetçi olan ve ifade veren Burak Mengü, Nişantaşı'nda polis rozeti bulunan kimlik gösteren kişilerin kendisini kaçırdığını darp ettikten sonra Anadolu yakasında bıraktığını kendi imkanlarıyla Levent'te geldiğini anlatmıştı.
POLİS SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
İstanbul polisi tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Burak Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün Cihangir'deki evinden çıktıktan sonra güvenlik kamera görüntülerini topladı. Soruşturma kapsamında Burak Mengü'nün evinden çıktıktan sonra Nişantaşı'na geldiğini ve burada bir müvekkili ile buluştuğunu tespit etti. İkilinin otomobille Anadolu yakasına geçerek Ümraniye'ye gittikleri daha sonra müvekkilinin otomobiliyle Burak Mengü'yü saat 19.00 sıralarında Levent'te bıraktığı belirlendi. Polisin ulaştığı Burak Mengü'nün müvekkili H.K.T. ise genç avukatın o gün kendisiyle birlikte olduğunu herhangi bir kaçırma olayı yada olumsuz bir durum olmadığını söylediği öğrenildi.
BURAK MENGÜ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Bu arada tekrar Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Burak Mengü'nün de kaçırılma olayıyla ilgili şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Polis olayla ilgili hazırlanan soruşturma dosyasının savcılığa teslim edileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
PolisNevşin MengüKamera Görüntüleri
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