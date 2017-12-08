Polis dilencilere göz açtırmıyor

İLÇE Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ler vatandaşların rahatsız olmaması için dilenci lere göz açtırmıyor. Polisler cami önlerinde dilenen kişilerin özellikle Cuma Namazı sonrasında sayılarının artması üzerine harekete geçti. Vatandaşlar, polislerin yaptığı uygulama ile gerçek ihtiyaç sahiplerinin ortaya çıkacağını, insanların dini duygularını sömüren kişilere müsaade edilmemesi gerektiğini dile getirdiler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.