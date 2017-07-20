Polis baskın yaptı: 2 el bombası çıktı

Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından bomba imha uzmanları el bombalarının menşeinin belirlenmesi için çalışma yürüttü. İncelemelerin ardından el bombaları güvenli bir şekilde polis merkezine götürüldü. Olayın terör bağlantısı araştırılıyor.

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri, Düztepe Mahallesi 25. Sokak'ta Hasan Ö'nün (44) ikamet etitği eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada şifonyerin içerisine gizlenmiş 2 adet el bombası bulundu. Operasyon esnasında evde bulunmayan şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis , evdeki aramalarını sürdürüyor.

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