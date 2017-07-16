Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit

UŞAK İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Bülbül, 64 A 4735 plakalı ekip otosu ile, bugün öğle saatlerinde görev yeri olan Uşak Havalimanı'na giderken, Havalimanı Kavşağı yakınında aracın ön tekerleğinin patlaması sonucu direksiyon kontrolünü yitirip, refüje çıktı. Refüjde bulunan beton elektrik direğine çarparak durabilen ekip otosunun sürücüsü polis memuru Ramazan Bülbül, araçta sıkıştı. AKS ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan polis memuru Bülbül'ün sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis memuru Bülbül'ün cesedi, otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.