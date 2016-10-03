PKK’nın sözde ’Çemçe sorumlusu’ öldürüldü

KAĞIZMAN'DA hava destekli düzenlenen operasyonda 6 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Kağızman’da hava destekli operasyonda aralarında ’Atak’ların da bulunduğu helikopterlerin semalarda operasyona gittiği esnada kent merkezinden yükselen mehter marşı ise dikkat çekti. Helikopterle PKK’lı teröristlerin önce inleri vuruldu. Ardından, güvenlik güçlerinin ‘teslim ol’ çağrısına uymayan teröristlerin güvenlik güçlerine ateşle karşılık vermesi sonrası çıkan çatışmada, aralarında sözde ’Çemçe bölge sorumlusu’nun da bulunduğu 6 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı olarak yakalandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Kars ili Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Kars İl Jandarma Komutanlığımızca 01 Ekim 2016 Cumartesi günü operasyona başlanmıştır. İnsansız keşif araçlarıyla yapılan tespiti müteakip 02 Ekim 2016 Pazar günü saat 11.00 sıralarında Kars/Kağızman/Çemçe kırsalında yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında bir grup BTÖ mensubuyla temas sağlanmış, yapılan teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine hava destekli operasyon sonucunda girilen silahlı çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama sonucunda; örgütün Kağızman/Çemçe bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 6 terörist ölü, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. Teröristlerle birlikte; 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bol miktarda cephane ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin Erzurum, Kars ve Ağrı illerinde sivil vatandaşlarımızın katledilmesi başta olmak üzere sabotaj, saldırı ve yol kesme eylemlerine katıldıkları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizin bölgede yaptığı operasyonlar devam etmektedir. Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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