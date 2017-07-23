PKK’lı teröristler köylüyü şehit etti

OLAY, Güvenli Mezrası’nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren’in kayınbiraderi olduğu belirtilen, araçla gıda taşımacılığı yapan Sami Çiftçi, evine gelen bir grup PKK’lı terörist tarafından silah zoruyla alınıp, mezra dışına çıkarıldı
Çifçi, burada başına sıkılan kurşunla şehit edilirken, cenazesi ise silah sesi üzerine bölgeye giden yakınları tarafından bulundu.
Güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından Çiftçi’nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi’ne getirilirken, kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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