PKK’lı terörist ablasının evinde yakalandı, zorla kaçırdığı genç kız da kurtarıldı

2014 yılında Diyarbakır kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya katılan ve ardından askeri ve siyasi eğitim alan ‘Berxwedan Bendur’ kod adlı A.K., Erzurum’da güvenlik güçlerinin düzenlediği müşterek operasyonda yakalandı.Erzurum’un Çat ilçesine bağlı köylerde çoban kılığında örgütsel faaliyet yürüttüğü ve eylem için plan yaptığı tespit edilen A.K., istihbarat birimlerince takibe alındı.Daha sonra Erzurum il merkezinde saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, ‘Berxwedan Bendur’ kod adlı terörist A.K’yi kıskıvrak yakaladı.Teröristin yakalanması esnasında Şanlıurfa’dan zorla kaçırdığı 16 yaşındaki B.A., isimli kızda kurtarıldı. B.A.’nın Şanlıurfa’dan kayıp müracaatı olduğu ve ailesi ile kendisinin terörist tarafından ölümle tehdit edilerek kaçırıldığı ortaya çıktı.Teröristin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.