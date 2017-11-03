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PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6‘sı tutuklandı

PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6‘sı tutuklandı

03 Kasım 2017 Cuma 21:23
PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama
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EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, Elazığ merkezi ile Karakoçan, Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 13 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan 13 şüphelinden 6’sı tutuklanırken 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK/KCK OperasyonunElazığ
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