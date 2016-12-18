PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

ARDAHAN Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 16 Aralık tarihinde yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne yönelik Ardahan, İstanbul ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon yapıldığı duyuruldu. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı, 3 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait 67 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Ayrıca PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan 1 kişi de yakalandı.

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