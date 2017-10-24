PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İL Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasıyla bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik Ardahan , İstanbul ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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