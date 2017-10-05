PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

KONUYLA ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 04 Ekim 2017 tarihinde 10 şahsa yönelik Bitlis Merkez, Tatvan, Hizan, Güroymak ilçelerinde ve İstanbul ilinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, N.A., H.K., H.Y., E.T., A.A., İ.İ, D.A., Y.Y., R.K., M.B. isimli 10 şahıs yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fettullah Gülen’in yazdığı kitapların da arasında olduğu çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

