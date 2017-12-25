PKK yıktı, devlet yaptı! Terör mağdurları evlerine kavuştu

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) PKK'nın harabeye çevirdiği kentlerden Şırnak'ın Silopi ilçesini adeta yeniden inşa ediyor. Terör mağdurları için çok sayıda evin yapımına başlayan TOKİ'nin, Başak Mahallesi'nde tamamladığı evlere, vatandaşlar yerleşmeye başladı. Yöresel mimariye uygun olarak ve çift katlı yapılan evlerde vatandaşlara konforlu bir yaşam sağlanması göz önünde bulunduruldu. Kaloriferli olarak yapılan konutlar da ayrıca yaşlı ve engelliler için asansör ve engelli lavaboları da bulunuyor.

PKK YIKTI, DEVLET YAPTI

Konutlara yerleşen vatandaşlardan Salih Yağız, "Terör olayları sonrası evlerimiz kullanılmaz hale geldi. Biz de mecburen kiralık bir eve taşınmak zorunda kaldık. Ancak devlet tarafından her ay düzenli olarak kira yardımı yapıldığı için fazla sıkıntı yaşamadık. Ama insanın kendi evinin olması çok faklı bir şey. Konutlar tamamlandıktan sonra biz de yeni evimize taşındık ve çok beğendik. Bölgenin yapısına uygun ve daha modern konut yapmışlar. Bizim bir de engelli çocuğumuz vardı. Bunun için de özel lavabo yapmışlar. Biz bunlara çok sevindik ve çok mutluyuz" dedi.

"TERÖR NEDENİYLE EVİMİZİ TERK ETTİK"

Bir başka terör mağduru vatandaş Meryem Neng ise konutların zamanında yapıldığını ve bunun için yetkililere çok teşekkür ettiklerini söyledi. Neng, "Terör olayları sonrası evimizi terk etmek zorunda kalmıştık. Döndüğümüzde ise evimizin kullanılmaz halde olduğunu görünce çok üzüldük. Hasar tespiti yapan ekipler, evimize ağır hasarlı raporu verince, başka bir mahallede kiralık eve taşındık. Devletimiz ilk aydan itibaren kira konusunda bize yardım etti. Konutlarımız tamamlandıktan sonra şimdi taşınmaya başladık. Çok memnunuz Allah onlardan razı olsun. Tekrar ev sahibi olmaya başladık" diye konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ: 70 BİNDEN FAZLA HASARLI BİNA VAR

Kısa süre önce Şırnak'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de terörün en şiddetli zamanında özellikle 7 bölgemizde ağır hasar oluştu. En çok hasarın oluştuğu yer de Şırnak ve buraya bağlı Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimiz. Toplamda 70 bine yakın konut hasar gördü. Bunların 26 bini kullanılamaz durumda, diğerleri az hasarlı. Tabi zamanında devlet olarak biz müdahale edip o terörü bitirdiğimiz gibi şimdi de yaraları sarıyoruz. Bu anlamda 45 bine yakın vatandaşın ev hasarlarını, uğramış olukları maddi kayıpların hepsini karşıladık. 26 bin civarında konutun yapımına da yaklaşık bir yıl önce başlamıştık. Bu konutların bir kısmı bitti ve teslim ettik" ifadelerini kullanmıştı. (Sabah)