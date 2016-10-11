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PKK'ya rest çektiler.. Bölgeyi en kısa sürede terk edin

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yaşayan Ezidiler, terör örgütü PKK'nın bölgeyi en kısa zamanda terk etmesini  istiyor. IKBY Parlamentosu Ezidi Milletvekili Şamo, "Ne Musul'un kurtarılması, ne inşası ne de korunması için PKK'ya ihtiyaç var. Bunun yanında, PKK'nın Ezidi kadınları DEAŞ'ın elinden kurtardığına dair ortaya attığı iddiaların hepsi yalan" dedi

PKK'ya rest çektiler.. Bölgeyi en kısa sürede terk edin

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yaşayan Ezidiler, terör örgütü PKK'nın bölgeyi en kısa zamanda terk etmesini  istiyor. IKBY Parlamentosu Ezidi Milletvekili Şamo, "Ne Musul'un kurtarılması, ne inşası ne de korunması için PKK'ya ihtiyaç var. Bunun yanında, PKK'nın Ezidi kadınları DEAŞ'ın elinden kurtardığına dair ortaya attığı iddiaların hepsi yalan" dedi

11 Ekim 2016 Salı 13:07
PKK'ya rest çektiler.. Bölgeyi en kısa sürede terk edin
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SİNCAR Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "Şengal (Sincar) ilçesinde son günlerde 8 sivilin şüpheli ölümüyle karşılaştık.  Bölgedeki istikrarsız ve güvensiz ortamın meydana gelmesinin ardında diktatör PKK  ve YPG'liler var." dedi.
Sincar'ın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasından sonra bir nebze de  olsa bölgenin güvenliğinin sağlandığını aktaran Halil, "Ancak PKK ve onun  çatısındaki güçlerin bölgenin içişlerine karışmasıyla ilçenin durumu bozuldu.  Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin dışından gelen PKK'lılar, Şengal ilçesini resmen  işgal edip hiçbir şekilde bölgedeki halkın iradesine saygı göstermiyor." diye  konuştu.
Halil, Ezidilerin bölgede PKK'yı istemediğini vurgulayarak, buna  rağmen terör örgütünün bölgede kalma ısrarını kabul etmeyeceklerini ve örgütün  bölgeyi istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

"Örgüt diktatörler gibi bölgede kalmaya devam ediyor"
PKK'nın Sincar'ı terk etmesi için birçok yola başvurduklarını belirten  Halil, şunları kaydetti:
"Şengal'de hiçbir şekilde bulunma hakkı olmayan PKK ve ona benzer  güçlerin bölgeden ayrılmasını istedik. Şengal'deki Ezidiler, bunu birçok defa  dile getirip çağrılarını yineledi. Ancak örgüt ve onun kontrolündeki güçler  diktatörler gibi bölgede kalmaya devam ediyor. Sivillerin öldürülmesi ve kaçırma  olaylarının artmasıyla birlikte Peşmerge ve PKK'lılar arasında başka bir  çatışmanın çıkmaması için dua ediyoruz."

- "Ezidilerin, PKK'ya ihtiyacı yok"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Ezidi Milletvekili  Şeyh Şamo ise, terör örgütü militanlarının Ezidileri DEAŞ'tan koruma bahanesiyle  Sincar'a geldiğini ancak Sincar başta olmak üzere Musul dahil hiçbir etnik ve  dini unsurun korunması için PKK'ya ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.
Şamo, PKK'nın Ezidi kadınları DEAŞ'ın elinden kurtardığı iddialarına  dair şunları söyledi:
"Ne Musul'un kurtarılması, ne inşası ne de korunması için PKK'ya  ihtiyaç var. Bunun yanında PKK'nın Ezidi kadınları DEAŞ'ın elinden kurtardığına  dair ortaya attığı iddiaların hepsi yalan. Çıkıp bir tane bile kurtardıklarını  belgeleyemezler. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kurduğu bir  ofis vasıtasıyla birçok kadını yüksek miktarda ödenen parayla DEAŞ'ın elinden  aldık. Şu ana kadar 2 bin 600 Ezidi kadını bu şekilde kurtardık."
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