PKK'ya rest çektiler.. Bölgeyi en kısa sürede terk edin

SİNCAR Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şengal (Sincar) ilçesinde son günlerde 8 sivilin şüpheli ölümüyle karşılaştık. Bölgedeki istikrarsız ve güvensiz ortamın meydana gelmesinin ardında diktatör PKK ve YPG'liler var." dedi.

Sincar'ın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasından sonra bir nebze de olsa bölgenin güvenliğinin sağlandığını aktaran Halil, "Ancak PKK ve onun çatısındaki güçlerin bölgenin içişlerine karışmasıyla ilçenin durumu bozuldu. Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin dışından gelen PKK'lılar, Şengal ilçesini resmen işgal edip hiçbir şekilde bölgedeki halkın iradesine saygı göstermiyor." diye konuştu.

Halil, Ezidilerin bölgede PKK'yı istemediğini vurgulayarak, buna rağmen terör örgütünün bölgede kalma ısrarını kabul etmeyeceklerini ve örgütün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini belirtti.



"Örgüt diktatörler gibi bölgede kalmaya devam ediyor"

PKK'nın Sincar'ı terk etmesi için birçok yola başvurduklarını belirten Halil, şunları kaydetti:

"Şengal'de hiçbir şekilde bulunma hakkı olmayan PKK ve ona benzer güçlerin bölgeden ayrılmasını istedik. Şengal'deki Ezidiler, bunu birçok defa dile getirip çağrılarını yineledi. Ancak örgüt ve onun kontrolündeki güçler diktatörler gibi bölgede kalmaya devam ediyor. Sivillerin öldürülmesi ve kaçırma olaylarının artmasıyla birlikte Peşmerge ve PKK'lılar arasında başka bir çatışmanın çıkmaması için dua ediyoruz."



- "Ezidilerin, PKK'ya ihtiyacı yok"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Ezidi Milletvekili Şeyh Şamo ise, terör örgütü militanlarının Ezidileri DEAŞ'tan koruma bahanesiyle Sincar'a geldiğini ancak Sincar başta olmak üzere Musul dahil hiçbir etnik ve dini unsurun korunması için PKK'ya ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.

Şamo, PKK'nın Ezidi kadınları DEAŞ'ın elinden kurtardığı iddialarına dair şunları söyledi:

"Ne Musul'un kurtarılması, ne inşası ne de korunması için PKK'ya ihtiyaç var. Bunun yanında PKK'nın Ezidi kadınları DEAŞ'ın elinden kurtardığına dair ortaya attığı iddiaların hepsi yalan. Çıkıp bir tane bile kurtardıklarını belgeleyemezler. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kurduğu bir ofis vasıtasıyla birçok kadını yüksek miktarda ödenen parayla DEAŞ'ın elinden aldık. Şu ana kadar 2 bin 600 Ezidi kadını bu şekilde kurtardık."

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