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PKK'ya darbe! 100 kiloluk patlayıcı imha edildi

Elazığ'da jandarma ekipleri teröristlerin eylem için hazırladığı 100 kilogram ağırlığındaki patlayıcıyı bularak imha etti

PKK'ya darbe! 100 kiloluk patlayıcı imha edildi

Elazığ'da jandarma ekipleri teröristlerin eylem için hazırladığı 100 kilogram ağırlığındaki patlayıcıyı bularak imha etti

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:15
PKK'ya darbe! 100 kiloluk patlayıcı imha edildi
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ELAZIĞ-Tunceli karayoluna 300 metre uzaklıkta 2 tüp içerisine hazırlanarak ağaçlık alana saklanan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulunarak imha edildi.  
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK'nın eylem yapmak için patlayıcı depoladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine  Elazığ-Tunceli yolunda bulunan Kovancılar ilçesi Soğukpınar köyü Kamışlıdere mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri yaptığı aramada, teröristler tarafından 2 tüp içerisine yerleştirilmiş alüminyum tozu ve amonyum nitratla hazırlanmış 100 kilogramlık tahrip gücü yüksek EYP'nin saklandığı yeri buldu. Çevre güvenliğini alan ekipler, bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, EYP'yi imha etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
ElazığPKK
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