PKK'ya büyük darbe! Lider kadrosundan...

HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu PKK'nın Kuzey Irak bölgesindeki Kanirash kampında bir grup terörist tesbit edildi. İHA ile tesbit edilen terörist gruba, Şemdinli'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında Hava Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi. Savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında aralarında Şemdinli ÖSB (Öz Savunma Birliği) sorumlusu 'Xebat' ve 'Cekdar' kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Valilik açıklamasında konu sile ilgili tahkikatın devam ettiği ifadesi yer aldı.

