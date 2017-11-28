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PKK şokta! Sığınakta ele geçirildi!

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

PKK şokta! Sığınakta ele geçirildi!

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

28 Kasım 2017 Salı 21:19
PKK şokta! Sığınakta ele geçirildi!
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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, Hizan'ın Koçyiğit, Doyumlu, Gürece  ve Tutumlu köyleri kırsalında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü  mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve  barınakları imha etmek maksadıyla, 26-28 Kasım tarihlerinde 10. Piyade Komando  Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, "Şehit Jandarma Er  Halil Eren Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, Doyumlu köyü kırsalında 3 sığınak tespit edildi.  Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3'ü dolu 34 büyük tüp, 3 küçük boş tüp, 3  akımölçer, 5 metre kablo, sırt çantası, 3 elbise, 3 çift ayakkabı, 5 kilogram  sıvı yağ, az miktarda bal, un ve peynir ele geçirildi. Koçyiğit köyünde ise  bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen  şüphelilerin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen adli aramalarda 4 ruhsatsız av  tüfeği bulundu.
 
Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği  sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristle mücadelesini kararlılıkla  sürdürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
PKKBitlisHizan
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