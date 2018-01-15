PKK şokta! 22 yıldır dağdaydı...

Çatışmada öldürülen Konya nüfusuna kayıtlı Mehmet Korkmaz'ın, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde komuta konsey üyesi olduğu ve yaklaşık 22 yıldır dağda silahlı faaliyet gösterdiği ifade edildi.

TERÖR örgütü PKK 'ya yakın internet siteleri 19- 21 Aralık tarihleri arasında Bingöl 'ün Akdağ bölgesinde çıkan çatışmada öldürülen 5 PKK'lının kimlik bilgilerini açıkladı. Çatışmada öldürülen PKK'lıların, ' Alişer Xelikan ' kod adlı Mehmet Korkmaz , 'Simko Çewlik' kod adlı Ahmet Fırat Doğan, 'Rubar Lice' kod adlı Sinan Yüksel, 'Demhat Darahine' kod adlı Bayram Zoroğlan ve 'Hakkı Çermik' kod adlı Yusuf Kalkılıç olduğu belirtildi.

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