PKK operasyonunda FETÖ eşyaları

Yapılan aramalarda HDP İl Başkanlığı ve HDP üyelerinin ev adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet bir dolar ve Fetullah Gülen’in kitabı ele geçirildi. Polis, dolarlar ve ele geçirilen kitaba el koydu.
Kırşehir’de gerçekleşen operasyonda HDP Eş Başkanları D.Ç., S.Ö. ve E.O. ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir’de illegal toplantı organize ettiği öne sürülen kişiler ifadeleri alınmak üzere TEM ve KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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