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PKK'nın yeni oyunu! 'Şahinler'...

PYD PKK, Fırat Nehri’nin batısındaki militanlarını gizlemek için yeni paravanlar devreye sokuyor. Terör örgütü, “Münbiç Şahinleri Tugayı” ve "Kuzey Şahinleri" adlı iki grubun adını öne sürmeyi planlıyor

PKK'nın yeni oyunu! 'Şahinler'...

PYD PKK, Fırat Nehri’nin batısındaki militanlarını gizlemek için yeni paravanlar devreye sokuyor. Terör örgütü, “Münbiç Şahinleri Tugayı” ve "Kuzey Şahinleri" adlı iki grubun adını öne sürmeyi planlıyor

01 Ekim 2016 Cumartesi 17:05
PKK'nın yeni oyunu! 'Şahinler'...
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TERÖR örgütü PYD PKK, Suriye'de  Fırat Nehri’nin batısında yer alan Münbiç'teki militanlarını gizlemek için  “Münbiç Şahinleri Tugayı” ve “Kuzey Şahinleri Tugayı” adlı iki yeni paravan grubu  devre sokmayı planlıyor. 
PKK'nın Suriye uzantısı PYD, yaklaşık iki ay önce ABD hava desteğiyle  ele geçirdiği Münbiç ilçesindeki varlığını sürdürmenin yollarını arıyor.
ABD'nin Türkiye'ye verdiği taahhüt gereği ise ilçenin terör örgütü  DAEŞ'ten kurtarılmasının hemen ardından, PYD/PKK unsurlarının Münbiç'i terk edip burayı Arap savaşçılara bırakması gerekiyordu.
Türkiye'nin ısrarları sonucu, ABD yönetimi bir kısım militanını Fırat  Nehri'nin doğusuna dönmesini sağlasa da ilçede çok sayıda militan varlığını sürdürüyor.
Münbiç'teki varlığını gizlemek için "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG)  adını kullanan PYD/PKK, bunun kendi militanları dışında çok sayıda örgütü bir  araya getiren bir çatı olduğunu iddia ediyor.
Türkiye'nin baskılarıyla ABD'nin de zor duruma düşmesinin ardından,  PYD/PKK, yeni paravanlarını devreye sokmak üzere.
Terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinin Kamışlı  ilçesindeki bazı atelyelerde, iki yeni paravan örgütü için yüzlerce flama  yaptırdı.
AA muhabirinin ulaştığı flamalardan birinin üzerinde "Münbiç Şahinleri  Tugayı", diğerinde "Kuzey Şahinleri" yazıyor.
PYD PKK’nın kullandığı sarı fon ve yeşil renklerle tasarlanan  flamaların her ikisinde de örgüt adları, Fırat Nehri’ni temsil eden dalgalı kalın  mavi bir çizginin üzerinde bulunuyor.
Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke ili  ile Kobani (Ayn el-Arab) ve Afrin ilçelerine hakim durumda. Fırat Nehri’nin  batısında ilerleme çabası süren örgüt, "DAEŞ’le mücadele" adı altında Münbiç  ilçesinin ardından Türkiye sınırındaki Cerablus-Azez hattını da alarak Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarına kadar genişlemeyi hedefliyor. PYD/PKK,  bu kuşakla Türkiye-Suriye arasında bir duvar işlevi görerek iki ülkenin coğrafi  bağlarını koparmanın peşinde
 
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