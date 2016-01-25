PKK'nın revirinde bakın neler bulundu

ŞIRNAK'IN Cizre ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda, teröristlerin revir haline getirdiği evde ateşli silah yaralanmalarına ilk müdahalede kullanılan ilaçların yanı sıra çok sayıda tıbbi malzeme bulundu.





PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunun sürdüğü Cizre'deki Nur Mahallesi'nde terör örgütünün kullandığı bir eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, bazı silah ve patlayıcıların yanında çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirdi.

Bölücü örgüt tarafından revire dönüştürülen ve kırsalın yanı sıra ilçedeki üst düzey örgüt yöneticilerinin de tedavi edildiği değerlendirilen evde, solunum cihazları, ameliyat makasları, neşterler, ilaçlar, oksijen tüpleri, serum şişeleri, ağrı kesiciler, şırıngalar ve sargı bezlerinin yanı sıra hasta yatağı ve sedye de olduğu görüldü.





KÜRTAJ EKİPMANLARI BULUNDU





Bulunan malzemeler arasında ateşli silah yaralanmalarında ilk müdahalede faydalanılan ilaçların da olduğu belirlendi. Evde, ayrıca kadın hastalıklarında ve kürtaj işleminde kullanıldığı belirtilen tıbbi ekipmanlar da ele geçirildi.