PKK'nın boru hattı bulundu

HAKKARİ Şemdinli kırsalında başlatılan 'Durak-1' operasyonu kapsamında İran sınırına 800 metre mesafede barınak, akaryakıt depolama tankeri ve tanker içindeki yakıtı Soğuksu köyüne aktaran 3 bin 800 metre uzunluğunda alternatifli boru hattı bulunarak kullanılamaz duruma getirildi. Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Şemdinli kırsalında 11 Ekim 2016 tarihinde başlatılan 'Durak-1' operasyonu kapsamında razide yapılan arama tarama faaliyetlerinde; naylona sarılı 1 AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği ve 4 dolu AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 20 kilogram gübre, bir kalıp yoğrulmuş C4 patlayıcı, 12 elektrikli fünye ve 8 pilli batarya bloğu, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok değişik miktarda, değişik cins ve uzunlukta kablo, 514 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, 8 bin 905 kilogram kaçak çay, kasasında kaçak çay ve sigaraların bulunduğu 6 kamyon ve 1 transit araç ve bol miktarda yaşam ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

İran sınırına 800 metre mesafede barınak, akaryakıt depolama tankeri ve tanker içindeki yakıtı Soğuksu köyüne aktaran 3800 m. uzunluğunda alternatifli boru hattı bulunarak kullanılamaz duruma getirildi.

Bölgedeki operasyonlarda PKK'nın büyük kayıplar verdiği değerlendirilirken , alınan önlemler ile ekonomik yönden de sıkıntı içerisine girdiği, yeterli kaynak sağlamak maksadıyla, sigara, çay ve akaryakıt başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerine yöneldiğinin izlendiği öğrenildi.

Yapılan başarılı operasyonlarda, PKK'nın bölgeden sağladığı kaçakçılık gelirlerine de büyük bir darbe vurulduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.

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