PKK'nın azılı kadın teröristi Kayseri'de yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün Kandil ve Kuzey Irak'ta 11 yıl faaliyetlerine katılan ve yakalandığı hastalık nedeniyle Kayseri'ye gelen terörist H.D. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ
Teröristin tedavi olabilmek için sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kayseri'de Terörle Mücadele Ekipleri ile Özel Harekat Polisleri dün Talas ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın kadrosunda yer alan, 11 yıl boyunca Kandil ve Kuzey Irak'taki faaliyetlere katıldığı belirlenen H.D.kıskıvrak yakalandı.
TEDAVİ İÇİN KAYSERİYE GELMİŞ
Terörist H.D.'nin kırsal alanda yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticileri tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hastalığının tedavisi için Kayseri'ye geldiği belirlendi. Hastanelerde sahte kimlik kullanarak tedavi olmaya çalışan terörist H.D.'nin Kayseri'de yaşayan akrabalarının yanında bir süre saklandığı bildirildi.
SORGUYA ALINDI
Operasyonda kıs kıvrak yakalanan teröristin Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındığı kaydedildi.
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da sabah yaptığı telsiz anonsunda, ekipleri uyararak ülke genelinde ve Kayseri'de yaşanan terör olaylarına dikkat çekti. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ekiplerin terör olaylarına karşı daha dikkatli davranmaları uyarısında bulundu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.