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PKK'nın azılı kadın teröristi Kayseri'de yakalandı

PKK terör örgütünün Kandil ve Kuzey Irak'ta 11 yıl faaliyetlerine katılan ve yakalandığı hastalık nedeniyle Kayseri'ye gelen terörist H.D. düzenlenen operasyonla yakalandı

PKK'nın azılı kadın teröristi Kayseri'de yakalandı

PKK terör örgütünün Kandil ve Kuzey Irak'ta 11 yıl faaliyetlerine katılan ve yakalandığı hastalık nedeniyle Kayseri'ye gelen terörist H.D. düzenlenen operasyonla yakalandı

20 Ekim 2017 Cuma 11:50
PKK'nın azılı kadın teröristi Kayseri'de yakalandı
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PKK/KCK terör örgütünün  Kandil ve Kuzey  Irak'ta 11 yıl faaliyetlerine katılan ve yakalandığı hastalık nedeniyle  Kayseri'ye gelen terörist H.D. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Teröristin tedavi olabilmek için sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.  Kayseri'de Terörle Mücadele Ekipleri ile Özel Harekat Polisleri dün  Talas ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın kadrosunda yer alan, 11 yıl boyunca  Kandil ve Kuzey  Irak'taki faaliyetlere katıldığı belirlenen H.D.kıskıvrak yakalandı.

TEDAVİ İÇİN KAYSERİYE GELMİŞ

Terörist H.D.'nin kırsal alanda yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticileri tarafından  Türkiye'ye gönderildiği, hastalığının tedavisi için  Kayseri'ye geldiği belirlendi. Hastanelerde sahte kimlik kullanarak tedavi olmaya çalışan terörist H.D.'nin  Kayseri'de yaşayan akrabalarının yanında bir süre saklandığı bildirildi.

SORGUYA ALINDI

Operasyonda kıs kıvrak yakalanan teröristin  Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındığı kaydedildi.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da sabah yaptığı telsiz anonsunda, ekipleri uyararak ülke genelinde ve  Kayseri'de yaşanan terör olaylarına dikkat çekti. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ekiplerin terör olaylarına karşı daha dikkatli davranmaları uyarısında bulundu.

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