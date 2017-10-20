PKK'nın azılı kadın teröristi Kayseri'de yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün Kandil ve Kuzey Irak'ta 11 yıl faaliyetlerine katılan ve yakalandığı hastalık nedeniyle Kayseri'ye gelen terörist H.D. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Teröristin tedavi olabilmek için sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kayseri'de Terörle Mücadele Ekipleri ile Özel Harekat Polisleri dün Talas ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın kadrosunda yer alan, 11 yıl boyunca Kandil ve Kuzey Irak'taki faaliyetlere katıldığı belirlenen H.D.kıskıvrak yakalandı.

TEDAVİ İÇİN KAYSERİYE GELMİŞ

Terörist H.D.'nin kırsal alanda yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticileri tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hastalığının tedavisi için Kayseri'ye geldiği belirlendi. Hastanelerde sahte kimlik kullanarak tedavi olmaya çalışan terörist H.D.'nin Kayseri'de yaşayan akrabalarının yanında bir süre saklandığı bildirildi.

SORGUYA ALINDI

Operasyonda kıs kıvrak yakalanan teröristin Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındığı kaydedildi.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da sabah yaptığı telsiz anonsunda, ekipleri uyararak ülke genelinde ve Kayseri'de yaşanan terör olaylarına dikkat çekti. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ekiplerin terör olaylarına karşı daha dikkatli davranmaları uyarısında bulundu.