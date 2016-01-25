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PKK'nın ameliyathanesine büyük baskın

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin Cizre'de ameliyathane olarak kullandığı bir eve operasyon düzenledi. Terör operasyonlarında yaralanan teröristlerin tedavi edildiği belirlenen evde, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi

PKK'nın ameliyathanesine büyük baskın

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin Cizre'de ameliyathane olarak kullandığı bir eve operasyon düzenledi. Terör operasyonlarında yaralanan teröristlerin tedavi edildiği belirlenen evde, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:58
PKK'nın ameliyathanesine büyük baskın
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BOLGEDEKİ güvenlik birimleri, Şırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'ndeki Cihan Sokak'ta bulunan bir evde, ele geçirilen malzeme ve ilaçlara ait fotoğrafları paylaştı. Ele geçirilen malzeme ve ilaçların 2011 yılından bu yana tedarik edilerek depolandığı, tesisin ise bölgede faaliyet gösteren terör örgütü PKK mensupları tarafından uzun süredir kullanıldığı tespit edildi. 
TIP FAKÜLTELİ PKK'LILARIN SÖZDE REVİRİ 
Terör örgütüne katılan bazı tıp doktoru ve tıp fakültesi öğrencilerinin "sözde revir" olarak kullandığı belirlenen evin, çatışmalar yoğunlaşmadan önce zaman zaman sivil halka da hizmet verdiği öğrenildi. O bölgede yaşayanların ifadesine göre, "devletin sağlık kurumlarına değil teröristlerin kendi oluşturdukları bu yerlere muayene olmaları konusunda halka zorlamada bulundukları" belirlendi.
Özellikle 2015 Aralık ayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bölgedeki terör operasyonlarının ardından bölge halkının güvenlik kuvvetlerinin yanında yer almasından dolayı "teröristlerin halka karşı sert bir tavır takındığı" belirtildi. 
PKK'LI TERÖRİSTLERDEN DEVLETİN DOKTORUNA İLGİNÇ NOT 
Paylaşılan fotoğraflardan birinde teröristler adı Mesut olan bir doktora duvara yazdıkları ilginç bir not bıraktığı görüldü. PKK'lı teröristlerin duvara, "Mesut, sen bu devlete bağlı olduğun müddetçe, sen bu halkı iyileştiremezsin" yazılı uyarısı, adeta devletin bölgeye gönderdiği sağlık görevlilerine uygulanan baskıyı ortaya koydu. 
Bölgede yaşayan vatandaşların teröriste, yaptıkları zulümden dolayı bekledikleri desteği vermediği açıkça gösteren fotoğraflar, "Halkın, asker ve polisinin yanında yer aldığını ve gerekli ihbarlarda bulunarak teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük bir rol oynadığını" yansıttı. 
Bölgedeki insanların, "çatışmalar yoğunlaşmadan önce haftada iki kez buraya ambulans tipi araçlarla ilaç sevkiyatı yapıldığını, bazen içeride 3-4 doktorun görev yaptığını, gece sürekli buranın faal olduğunu" ifade ettikleri belirtildi. 
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Son Güncelleme: 25.01.2016 16:58
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Güçleri
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