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PKK'nın "Akdeniz açılımı" Muhaberat'ın tezgahı çıktı

İstihbarat, terör örgütünün 'Akdeniz açılımı' için Lazkiye'den deniz yoluyla Muğla'ya PKK'lı gönderdiğini tespit etti. PKK'lıları getiren gemi, Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralanmış

PKK'nın "Akdeniz açılımı" Muhaberat'ın tezgahı çıktı

İstihbarat, terör örgütünün 'Akdeniz açılımı' için Lazkiye'den deniz yoluyla Muğla'ya PKK'lı gönderdiğini tespit etti. PKK'lıları getiren gemi, Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralanmış

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:32
PKK'nın "Akdeniz açılımı" Muhaberat'ın tezgahı çıktı
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MUĞLA'DA iki ayrı operasyonda ortaya çıkarılan  PKK'lı grubun, örgütün " Akdeniz açılımı" kapsamında bölgeye geldiği anlaşıldı. İki ay içinde dört kez deniz yoluyla bölgeye gelen  PKK'lıların sözde özel kuvvetlerden olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda, son yakalanan  PKK'lıları getiren geminin  Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından organize edildiği tespit edildi.

ÖRGÜTÜN HEDEFİ "AKDENİZ AÇILIMI"

Yıllardır  Karadeniz açılımını gerçekleştirmek için sürekli çaba gösteren terör örgütü  PKK'nın aynı zamanda  Akdeniz açılımını uygulamaya koymak amacıyla yeni çalışmalara başladığını öğrenen istihbarat birimleri dört aydır bu yöndeki çalışmalarına ağırlık verdi. Örgütün kış üslenmesi faaliyetleri çerçevesinde, ülke içinde farklı bölgelere silahlı grupları kaydırmaya başladığını belirleyen  Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, dört ay önce önemli bir ipucuna ulaştı.

PKK'NIN YENİ ROTASI

Edinilen bilgilere göre,  Kandil'deki  PKK yönetimi, Amanoslar'daki kış üslenmesinin yanı sıra batıdaki kentlerde eylemsellik sürecinin başlatılması için öncelikle örgütün özel kuvvetler olarak adlandırılan silahlı gücünden hazırlanan grupların  Batı Anadolu'ya gönderilmesi talimatını verdi. Daha önce  Adana,  Kahramanmaraş,  Hatay ve  Osmaniye kırsalında Amanos örgütlenmesini tamamlayan örgütün, " Akdeniz açılımı" adı verilen faaliyetler kapsamında  Batı Anadolu'da oluşturulacak silahlı gücüyle, batı bölgelerini Amanoslar'a kadar uzatmayı hedeflediği anlaşıldı.

2-3 KİŞİLİK GRUPLAR

Böylelikle Kuzey Irak-Afrin-Amanoslar-Batı  Toroslar hattıyla  Ege ve  Akdeniz bölgesinde tutunmayı sağlayıp  Kandil'le birleştirmeyi amaçlayan  PKK'nın, özel kuvvetlerden 2-3 kişiden oluşan grupları batıya kaydırmaya başladığı belirlendi. Geçmişte,  Türkiye dışından gelen kişi ya da grupların çoğunlukla karayolundan otobüsle gönderilmesine karşın bu kez deniz yolu üzerinden  Türkiye'ye silahlı grup kaydırılmasının planlandığı saptandı.

BOTLARI ALABORA OLDU

Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başlattığı çalışmalarda, son iki ay içinde dört ayrı grup halinde deniz yoluyla  Muğla ve çevresine  Lazkiye'den  PKK'lı gönderildiği tespit edildi.

İlk grubun, gemi ile geldikten sonra bot ve filikayla karaya çıkması sırasında, botun alabora olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşıldı. Ancak daha sonra üç ayrı grup halinde önce 3, sonra iki kez 4'lü grup halinde  PKK'lıların  Fethiye ve  Köyceğiz bölgesinden karaya çıkmayı başardıklarını belirleyen istihbarat birimleri, iki ayrı grubun birleşmesini önlemek amacıyla operasyon yaptığı öğrenildi.

MİLİS GÜÇLER

Üç grup halinde gelen toplam 11  PKK'lıdan yedi kişilik grubun  Köyceğiz'den geldiği anlaşıldı. Yapılan operasyonda örgütün özel kuvvetlerinden beş  PKK'lı çatışmada öldürüldü. Öldürülenler arasında  Akdeniz açılım grubun sorumlusunun da yer aldığı öğrenildi.

Fethiye'de sağ olarak yakalanan dört kişi içinde yer alan bir özel kuvvet üyesi  PKK'lının ağabeyinin milis gücü olarak daha önce bölgede faaliyet yürüttüğü ve operasyon sırasında  PKK'lıların kullandığı iki aracı kiraladığı belirlendi.

EL MUHABERAT ORGANİZASYONU

Yapılan araştırmalarda, son grubun üç hafta önce bölgeye ulaştığı belirlendi. Son gelen grubu getiren ve  Lazkiye'den yola çıkan geminin  Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralandığı saptanırken, gemide de El Muhaberat'ın bir görevlisinin bulunduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz AçılımıPKK
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