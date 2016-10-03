PKK'nın 2 kuryesi tutuklandı

24 Eylül 2016 günü 15 ile 18 yaşları arasındaki 3 kız çocuğunun PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna götürüleceği bilgisine ulaşan Terörle Mücadele Şube (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş köyü yakınlarında düzenledikleri operasyonda V.A. ve E.L. isimli kuryeleri gözaltına almış, kız çocukları ise ailelerine teslim edilmişti. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.L. ve V.A., bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren savcılık sorgusu ve mahkeme sonrası şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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