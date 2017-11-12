PKK'lı teröristlerin bombalı drone'u ele geçirildi

AĞRI'NIN Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda, örgütün saldırı için hazırladığı drone'lar ele geçirildi.
BOMBALI DRONE
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği drone'lu saldırılara özenen PKK'lı teröristler, drone'a bomba bağladı.
OPERASYONLARA ARA YOK
Çin menşeili drone kullanan PKK'lı teröristler, Jandarma Komando ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası bölgeden kaçarken, örgüte yönelik operasyonlar devam ediyor.
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