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PKK'lı teröristlerin bombalı drone'u ele geçirildi

PKK'lı teröristler, DEAŞ'lı teröristler gibi drone'a bomba bağlayarak alçak bir saldırı düzenlemek istedi

PKK'lı teröristlerin bombalı drone'u ele geçirildi

PKK'lı teröristler, DEAŞ'lı teröristler gibi drone'a bomba bağlayarak alçak bir saldırı düzenlemek istedi

12 Kasım 2017 Pazar 09:33
PKK'lı teröristlerin bombalı drone'u ele geçirildi
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AĞRI'NIN Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda, örgütün saldırı için hazırladığı drone'lar ele geçirildi.

BOMBALI DRONE
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği drone'lu saldırılara özenen PKK'lı teröristler, drone'a bomba bağladı.


OPERASYONLARA ARA YOK
Çin menşeili drone kullanan PKK'lı teröristler, Jandarma Komando ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası bölgeden kaçarken, örgüte yönelik operasyonlar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bombalı Drone
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