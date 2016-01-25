PKK'lı teröristlerden ilginç not

PAYLAŞILAN fotoğraflardan birinde teröristlerin adı “Mesut” olan bir doktora duvara yazdıkları ilginç bir not bıraktığı görüldü. PKK'lı teröristlerin duvara, "Mesut, sen bu devlete bağlı olduğun müddetçe, sen bu halkı iyileştiremezsin" yazılı uyarısı, adeta devletin bölgeye gönderdiği sağlık görevlilerine uygulanan baskıyı ortaya koydu.

Bölgede yaşayan vatandaşların teröriste, yaptıkları zulümden dolayı bekledikleri desteği vermediği açıkça gösteren fotoğraflar, "Halkın, asker ve polisinin yanında yer aldığını ve gerekli ihbarlarda bulunarak teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük bir rol oynadığını" yansıttı.