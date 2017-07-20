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PKK'lı teröristler böyle ateş açtı... Sosyal medya bu şoförü konuşuyor!

Bir ay önce 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer’e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı

PKK'lı teröristler böyle ateş açtı... Sosyal medya bu şoförü konuşuyor!

Bir ay önce 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer’e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı

20 Temmuz 2017 Perşembe 07:45
PKK'lı teröristler böyle ateş açtı... Sosyal medya bu şoförü konuşuyor!
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GEÇEN ay tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılan ve cansız bedeni bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın büyük boy fotoğrafını yaptıran Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer, Pülümür’e gitti. Burada bayrak ve Yılmaz’ın fotoğrafına Tunceli-Pülümür yoluna asan Abdullah Özer, aracına geri döndüğü sırada tepelerde mevzilenen teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Belinden tabancasını çıkararak arabasını siper olarak kullanan ve kendini savunan Abdullah Özer, ateşin kesilmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Abdullah Özer ve arkadaşı yara almadan kurtuldu. O anlar yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu ile görüntülendiTır şoförü Abdullah Özer, bir ay önce Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin fotoğraflarının da bulunduğu Türk bayrağını 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda asmıştı

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PKKTeröristAbdullah ÖzerNecmettin YılmazKato DağıTunceliPülümür
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