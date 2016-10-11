PKK'lı 1 kadın yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, olası terör saldırılarına karşı güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı ilçede Viranşehir-Kızıltepe karayolunun 5. kilometresinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrolünde, Mardin'den geldiği belirtilen G.Ç. ismi 22 yaşındaki bir kadın, PKK'lı olduğu belirlenerek gözaltına alındı. G.Ç.'nin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.