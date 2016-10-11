PKK'lı 1 kadın yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yol kontrolü esnasında PKK'lı olduğu belirlenen bir kadın yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, olası terör saldırılarına karşı güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı ilçede Viranşehir-Kızıltepe karayolunun 5. kilometresinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrolünde, Mardin'den geldiği belirtilen G.Ç. ismi 22 yaşındaki bir kadın, PKK'lı olduğu belirlenerek gözaltına alındı. G.Ç.'nin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

