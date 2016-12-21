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PKK 'Kayseri bombacısı' 2 yıl önce öldü diye taziye kurdurmuş

Kayseri'de geçen cumartesi günü Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bomba yüklü araçla hain saldırıyı yaptığı belirtilen PKK'lı terörist Kasim Yıldırımçakar'ın, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Sarıköy Mahallesi'nde oturan baba evinde bu sabah jandarma arama yaptı. Teşhis için aile fertlerinden DNA örneği alınırken, terör örgütü PKK'nın 2 yıl önce Kasım Yıldırımçakar'ın öldüğünü söyleyip, taziye çadırı kurdurduğu ortaya çıktı.

PKK 'Kayseri bombacısı' 2 yıl önce öldü diye taziye kurdurmuş

Kayseri'de geçen cumartesi günü Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bomba yüklü araçla hain saldırıyı yaptığı belirtilen PKK'lı terörist Kasim Yıldırımçakar'ın, Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Sarıköy Mahallesi'nde oturan baba evinde bu sabah jandarma arama yaptı. Teşhis için aile fertlerinden DNA örneği alınırken, terör örgütü PKK'nın 2 yıl önce Kasım Yıldırımçakar'ın öldüğünü söyleyip, taziye çadırı kurdurduğu ortaya çıktı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 15:58
PKK 'Kayseri bombacısı' 2 yıl önce öldü diye taziye kurdurmuş
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KAYSERİ'DE geçen cumartesi günü Komando Tugayı'ndan Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen ve 14 askeri şehit eden, çoğu asker 55 kişinin yaralanmasına neden olan  PKK'lı teröristin Özalp nüfusuna kayıtlı Kasım Yıldırımçakar olduğu belirtilmesi üzerine Jandarma harekete geçti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu Sabah saatlerinde jandarma, Yılrdırımçakar ailesinin oturduğu Özalp İlçesi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Sarıköy Mahallesi'ne gitti.

2 YIL ÖNCE TAZİYE KURULMUŞ
Terörist Kasım Yıldırımçakar'ın Sarıköy Mahallesi'ndeki babasının evinde kapsamlı arama yapan jandarma, evde kullanılan cep telefonlarına ve bazı belgelere incelenmek üzere el koydu. Teröristin kimlik tespitinin kesinleşmesi için babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve aile fertlerinden DNA testi için örnek alınacağı da belirtildi.
Olayın duyulmasının ardından Sarıköy Mahallesi'nde oturanlar büyük bir şok yaşadı. Mahalle sakinleri, PKK'nın 2 yıl önce terörist Kasım Yıldırımçakar'ın öldüğünü bildirdiğini ve mahallede taziye çadırı bile kurulduğunu söyledi. Adlarının açıklanmasını istemeyen köylüler, "PKK'dan öldüğü haberi geldi. O zaman taziye çadırı bile kurduruldu ama nedense cenazesi gelmemişti" dedi.
Güvenlik birimleri, bu yöntemle terörist Kasım Yıldırımçakar'ın nüfus kaydından düşürülüp aranmamasını sağlamanın amaçlandığını değerlendiriyor.

SOYADIMIZI DEĞİŞTİRECEĞİZ
Ak Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar da soyadı benzerliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi. Başkan Yıldırımçakar, teröristle bir akrabalıklarının olmadığını belirterek, "Özalp'te Yıldırımçakar soyadını taşıyan çok aile var. 3 ayrı mahallede bu soyadı taşıyan aileler yaşıyor. Teröristin soyadımızı taşımasından çok, Özalpli olması bizi üzmüştür. Biz her zaman terörün karşısında olduk. Özalp halkı da bu konuda çok üzgün. Biz uzun zamandır bu soyadını değiştirmeyi istiyorduk. Bu olaydan sonra soyadımızı değiştirmeye tam olarak karar verdik" dedi.
 

 
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PKKKayseriTeröristVanSabahçarşıAK PartiJandarma
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