PKK eylem timine yıldırım operasyon

2 tabanca ve 2 tüfekle ele geçirilen teröristler hedef ve eylem şekillerinin deşifre edilmesi için sorguya alındı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın, kırsalda bulunan kamplarında yetiştirildikten sonra eylem yapmaları için 4 teröristin İstanbul'a gönderildiği istihbaratı ile alarma geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, istihbarat kaynaklarının yardımıyla yaptığı kimlik tespitinin ardından harekete geçti.

Silahlı saldırı yapacaklarına dair bilgi edinilen teröristlerin ele geçirilmesi için Esenyurt, Esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla'da dün gece eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. TEM Operasyon Timi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından girilen 17 adreste aranan 4 kişilik eylem timiyle kendilerine yardım ve yataklık yapan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda örgüt kırsalına gidip çatışmalara girdikleri belirlenen 6 örgüt mensubunu da yakalayarak gözaltına alan polis, adreslerde yaptığı aramalarda ise 2 tabanca ile 2 av tüfeği ve örgütsel dergi, kitap ve doküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliyi Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek sorguya alan TEM ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.