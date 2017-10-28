Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda...
Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını tespit etme yolları
Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını...
'İş görüşmelerinde yeni trend video mülakat'
İş görüşmeleri için yapılan mülakatların...
banner468

PKK eylem timine yıldırım operasyon

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan gelerek eylem hazırlığı yapan 4 kişilik eylem timi, kendilerine yardım ve yataklık yapan örgüt şüphelileriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı

PKK eylem timine yıldırım operasyon

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan gelerek eylem hazırlığı yapan 4 kişilik eylem timi, kendilerine yardım ve yataklık yapan örgüt şüphelileriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:43
PKK eylem timine yıldırım operasyon
banner404

2 tabanca ve 2 tüfekle ele geçirilen teröristler hedef ve eylem şekillerinin deşifre edilmesi için sorguya alındı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın, kırsalda bulunan kamplarında yetiştirildikten sonra eylem yapmaları için 4 teröristin İstanbul'a gönderildiği istihbaratı ile alarma geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, istihbarat kaynaklarının yardımıyla yaptığı kimlik tespitinin ardından harekete geçti.

Silahlı saldırı yapacaklarına dair bilgi edinilen teröristlerin ele geçirilmesi için  Esenyurt, Esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla'da dün gece eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. TEM Operasyon Timi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından girilen 17 adreste aranan 4 kişilik eylem timiyle kendilerine yardım ve yataklık yapan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda örgüt kırsalına gidip çatışmalara girdikleri belirlenen 6 örgüt mensubunu da yakalayarak gözaltına alan polis, adreslerde yaptığı aramalarda ise 2 tabanca ile 2 av tüfeği ve örgütsel dergi, kitap ve doküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliyi Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek sorguya alan TEM ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulPKKDağ Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIR'ın içinden lüks cip çıktı!
TIR'ın içinden lüks cip çıktı!
Zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Önce dövdü sonra pişman oldu
Önce dövdü sonra pişman oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim