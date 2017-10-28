PKK Ege'ye nasıl sızdı! Yakalanan terörist bir bir anlattı

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde 5 Ekim günü 5 teröristin öldürüldüğü operasyondan kaçan ve 12 gün sonra Dalaman ilçesinde yakalanan PKK'lı terörist Serbest Şenlik, savcılık ifadesinde, Suriye'den Muğla'ya nasıl geldiklerini anlattı.

GRUPTAN AYRI BİR YERDEYKEN SİLAH SESLERİNİ DUYMUŞ

Köyceğiz İlçesi'nde, 5 Ekim'de düzenlenen ve PKK terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinden kaçtıktan 12 gün sonra Dalaman'da akrabası B.Ş. ile yakalanan PKK'lı terörist Şenlik'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. 'Reşit' kod adlı terörist Şenlik, savcılık ifadesinde çatışma anını ve Lazkiye'den Muğla'ya nasıl geldiklerini anlattı. Çatışmanın yaşandığı gün, 5 kişilik gruptan daha aşağıda bir yerde olduğunu söyleyen terörist, çatışma sırasında gruptan ayrı bölgede hareket ederken, askerlerin silah sesini duyduğunu belirtti.

"DAĞLARDA OT YİYEREK KAÇTIM"

PKK'lı Şenlik, ifadesinde şunları söyledi:

Askeri araçların ve helikopterlerin sesini duyunca, bize yönelik operasyonun başladığını anladım. Üzerimdeki silah ve cephaneler ile hareketimi yavaşlatacak ne malzeme varsa gruptan daha hızlı biçimde bölgeden ayrılıp, ormanlık alana giderken, silah sesleri gelmeye başladı. Çatışmaya girildiğini anladım. Yaklaşık 3 gün boyunca dağlarda su içip, ot yiyerek kaçtım; saklandım. Ardından Dalaman'a gelip, akrabamın yardımı ile kıyafet değiştirdim. Saçlarımı kazıttım. Ardından Kuzey Irak bölgesinde bulunan akrabalarımdan internet aracılığı ile yardım istedim. Akrabalarım, para göndereceklerini söyledi. Otomobil kiralayıp veya satın alıp, Van'daki akrabalarımın yanına gitmeyi düşünüyordum. Paranın gelmesini beklerken, akrabamın evinde yakalandım.

14 YIL ÖRGÜTTE FAALİYET GÖSTERMİŞ

PKK'lı terörist Şenlik, Suriye'den Muğla'ya neden geldiklerini tam olarak bilmediğini belirterek, "Sadece verilen emirlere uyuyordum" dedi. Lazkiye'den gemiyle yola çıktıklarını anlatan PKK'lı terörist, 14 yıldır örgütte faaliyet gösterdiğini ve silahlı eğitim aldığını söyledi.

"TALİMATLARI YERİNE GETİRMEMENİN CEZASI ÖLÜM"

PKK'lı Şenlik, ifadesinde şunları kaydetti:

Aldığımız talimat doğrultusunda Irak'tan Suriye'ye oradan da Lazkiye'den gemiye binip, yola çıktık. Gemi personeli, bizi 3 metrelik sandala bıraktı. Karaya çıkmaya çalışırken, dalgada alabora olduk. Bazı malzemelerle birlikte karaya güçlükle çıktık. Zaman geçtikçe, düşündükçe, bu pisliğe nasıl bulaştığımı düşünerek, pişman olmaya başlamıştım; ancak bir yerden sonra çaresiz kalıp, talimatları yerine getiriyorsunuz. Aksi takdirde cezası, ölüm oluyordu. Sorarsanız tabi ki pişmanım. Ne amaca hizmet ettiğimi sorgulamaya başladım.

PKK'lı terörist Şenlik, Dalaman'da yaşayan akrabası B.Ş. ile 25 Ekim günü mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 Ekim günü 5 teröristin öldürüldüğü operasyondan kaçan ve 12 gün sonra Dalaman ilçesinde yakalanan PKK'lı terörist Serbest Şenlik, savcılık ifadesinde, Suriye'den Muğla'ya nasıl geldiklerini anlattı.