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PKK'dan hain saldırı! Acı haber geldi: 1 şehit, 3 yaralı

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler, Hakkari'deki üs bölgesine füze attı. Hain saldırıda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

PKK'dan hain saldırı! Acı haber geldi: 1 şehit, 3 yaralı

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler, Hakkari'deki üs bölgesine füze attı. Hain saldırıda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

14 Ocak 2018 Pazar 14:43
PKK'dan hain saldırı! Acı haber geldi: 1 şehit, 3 yaralı
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HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker, şehit düştü.

ÜS BÖLGESİNE FÜZELİ SALDIRI

Çukurca İlçesi'nin ırak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı.
BİR ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı'ndaki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Adana Kozan nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit olurken, aynı saldırıda 3 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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