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PKK artık sadece Doğu ve Güneydoğu istemiyor

Muğla'da yakalanan PKK'lıların üzerinden çıkan belgeler örgütün Akdeniz planını ortaya çıkardı. Hainler, Suriye'nin kuzeyinden sonra Türkiye'nin güneyinde de terör koridoru kurmayı planlamış

PKK artık sadece Doğu ve Güneydoğu istemiyor

Muğla'da yakalanan PKK'lıların üzerinden çıkan belgeler örgütün Akdeniz planını ortaya çıkardı. Hainler, Suriye'nin kuzeyinden sonra Türkiye'nin güneyinde de terör koridoru kurmayı planlamış

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:08
PKK artık sadece Doğu ve Güneydoğu istemiyor
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MUĞLA'NIN  Seydikemer ilçesinde gözaltına alınan  PKK'lı 7 terörist ile  Köyceğiz ilçesi  Toparlar Şelalesi kırsalında öldürülen 5 teröristin üzerinden çıkan tablet bilgisayarlarında, örgütün yeni planı bulundu.

"Offline Maps" isimli programda, Türkiye'nin güneyinde, Amanoslar ile  Muğla arasındaki emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve  AK Parti binalarının işaretlendiği görüldü. Örgütün yeni planı, Suriye'nin kuzeyiyle eş zamanlı olarak Türkiye'nin güney şeridinde bir terör koridoru kurmak.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN "AKDENİZ AÇILIMI"

Adana,  Kahramanmaraş,  Hatay ve  Osmaniye kırsalında, Amanos örgütlenmesini tamamlayan  PKK'nın " Akdeniz Açılımı" adı verilen faaliyetleri kapsamında  Batı Anadolu'da oluşturulacak silahlı gücüyle, Batı bölgelerini Amanoslar'a kadar uzatmayı hedeflediği anlaşıldı.
"19 TERÖRİSTTEN 12'Sİ TUTUKLANDI"

Muğla  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

İçerisinde noktaların işaretlendiği ve güzergahlar çizildiği bu yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar ve  AK Parti binalarının işaretlendiği, bazı kırsal bölgelerde de işaretlemelerin olduğu yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Operasyonların devam ettiği aşamada bir kısım fotoğrafların basına sızdırılması olayına ilişkin olarak suç fail ya da faillerinin tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca bir soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma başlangıcında bölgemizde oldukları değerlendirilen toplam 19 teröristten; 12 şüpheli tutuklanmıştır. 5 şüpheli operasyon neticesinde öldürülmüştür. 1 şüpheli üzerinde bulunan patlayıcı madde ile kendiliğinden ölmüştür. 1 şüpheliye ilişkin halen yakalama çalışmaları devam etmektedir.
YÜRÜYEN BOMBA DÜZENEĞİ GİBİLER

Arazide ve yakalanan örgüt mensuplarının üst aramasında 2 M-16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 180 zırh delici uzun namlulu silah fişeği, 160 uzun namlulu silah fişeği, 9 el bombası, 2 dürbün, 1 el telsizi, 1 kasatura, 2 glock tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör, 1 HS tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör, 69 tabanca fişeği, 7 telefon, 1 tablet bilgisayar, çok sayıda yaşam malzemesi, 2 bin 500 dolar, 15 bin euro ve 9 bin 750 TL para ele geçirildi. Arazide ve öldürülen örgüt mensuplarının üst aramasında ise 1 Ak-S kaleşnikof tüfek ve bu silaha ait 5 şarjör, 2 adet M16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 4 glock tabanca ve bu tabancalara ait 4 şarjör, 21 el bombası, yaklaşık 2.5 kg plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül (fünye), 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 fişek, 1 apeks ibareli silah üstü termal dürbün, 1 adet top infilaklı fitil, bir kutu içerisinde İ.45 ncrc 120 Wt patlayıcı, 1 elektronik led lambalı devre, 1 akü, 2 tablet, 1 cep telefonu, 16-1 Powerbank, 6 bin 500 euro ve 4 bin 500 TL para ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiCumhuriyet BaşsavcılığıAK Parti Genel MerkeziKahramanmaraşBatı Toroslar
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