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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Pişkinliğin böylesi! Birde fotoğraf çekip paylaşmış

Adana'daki özel bir hastanenin bebek emzirme odasından içinde 7 bin 500 lira olan çantayı aldığı öne sürülen 22 yaşındaki Ferhat Y., yakalandı. Y.'nin hırsızlık yaptıktan sonra yemek yerken çektirdiği fotoğrafı da sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı ifade edildi

Pişkinliğin böylesi! Birde fotoğraf çekip paylaşmış

Adana'daki özel bir hastanenin bebek emzirme odasından içinde 7 bin 500 lira olan çantayı aldığı öne sürülen 22 yaşındaki Ferhat Y., yakalandı. Y.'nin hırsızlık yaptıktan sonra yemek yerken çektirdiği fotoğrafı da sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı ifade edildi

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:46
Pişkinliğin böylesi! Birde fotoğraf çekip paylaşmış
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MERKEZ Çukurova İlçesi'nin Belediyeevleri Mahallesi'nde özel bir hastaneye giden E.Y.,çantasını yeni doğum yapan kız kardeşine bırakıp, polikliniklere gitti. E.Y.'nin kız kardeşi de bebeğini emzirmek için hastanenin bebek emzirme odasına gitti. Koridorlarında dolaşan Ferhat Yıldız, emzirme odasına girip, çantayı alarak dışarı çıktı. Döndüğünde kız kardeşine bıraktığı çantasının çalındığını öğrenen E.Y. şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ferhat Y.'nin elinde çanta ile hastaneden ayrıldığını belirledi. Sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından da aynı gün bir lokantada yemek yerken çekilmiş fotoğrafları paylaşan Ferhat Y. evinde yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen Y. tutuklandı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 19:48
Anahtar Kelimeler:
AdanaBelediyeevleriÇukurova
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