Pişkinliğin böylesi! Birde fotoğraf çekip paylaşmış

MERKEZ Çukurova İlçesi'nin Belediyeevleri Mahallesi'nde özel bir hastaneye giden E.Y.,çantasını yeni doğum yapan kız kardeşine bırakıp, polikliniklere gitti. E.Y.'nin kız kardeşi de bebeğini emzirmek için hastanenin bebek emzirme odasına gitti. Koridorlarında dolaşan Ferhat Yıldız, emzirme odasına girip, çantayı alarak dışarı çıktı. Döndüğünde kız kardeşine bıraktığı çantasının çalındığını öğrenen E.Y. şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ferhat Y.'nin elinde çanta ile hastaneden ayrıldığını belirledi. Sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından da aynı gün bir lokantada yemek yerken çekilmiş fotoğrafları paylaşan Ferhat Y. evinde yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen Y. tutuklandı.