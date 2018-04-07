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Pişkin hırsızlar... Camdan girip kapıdan çıktılar!

Mecidiyeköy’de 15 dakika arayla bir eve gelen hırsızlık çetesi, balkonuna tırmanarak camını açıp girdikleri evden plazma televizyon çaldı. Kapıdan çıkan şahısların gerçekleştirdiği hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Pişkin hırsızlar... Camdan girip kapıdan çıktılar!

Mecidiyeköy’de 15 dakika arayla bir eve gelen hırsızlık çetesi, balkonuna tırmanarak camını açıp girdikleri evden plazma televizyon çaldı. Kapıdan çıkan şahısların gerçekleştirdiği hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:45
Pişkin hırsızlar... Camdan girip kapıdan çıktılar!
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OLAY, önceki gün saat 04.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişiden oluşan hırsızlık çetesi, gece saatlerinde bir binanın önüne geldi. Binanın birinci katına girmeyi gözlerine kestiren hırsızlardan biri önce balkona tırmandı. Sürgülü pencereyi açan hırsız güvenlik kamerasını fark edince yola atlayarak diğeriyle beraber apar topar kaçtı.

Yaklaşık 15 dakika sonra tekrardan sokağa gelen hırsızlar fark edilmediklerini anlayınca yeniden balkona tırmandı. Bu kez içeriye giren hırsız, ev sahibi Taner Çalışkan ve misafiri evde uyudukları esnada 4 bin lira değerindeki plazma televizyonu çaldı. Hırsız kucağına aldığı televizyonla beraber ardından evden çıkarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

BALKONDAN TIRMANIP GİRDİKLERİ EVDEN TELEVİZYON ÇALDILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokağa önüne gelen hırsızlar merdivenlerin korkuluklarından dairenin balkonuna tırmanıyor. Hırsız ardından güvenlik kamerasını fark ediyor. Balkonda yola atlayan hırsız diğerleriyle birlikte kaçarak uzaklaşıyor. 15 dakika sonra tekrardan eve gelen hırsızlardan 2’si balkondan eve giriyor. Diğer hırsızlarda dışarıda gözcülük yapıyor. İçeride dakikalarca kalan hırsızlar plazma televizyonu çaldıktan sonra evin kapısından çıkıyor. Televizyonu kucağına alan hırsız, diğerleriyle beraber kayıplara karışıyor. 

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

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MecidiyeköyHırsızlık çetesiCamdan Girip Kapıdan çıktılar
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