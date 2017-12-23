Peş peşe uyarılar yapılmıştı! Beklenen yağış başladı

TÜRKİYE'DE günlerdir beklenen kar yağışı, geniş bir alanda başladı. İstanbul'da dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.
YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.
Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.
HAVA SICAKLIĞI SIFIR DERECEYE KADAR DÜŞTÜ
Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.
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