Pes dedirten hırsızlık!

"BANKADAN KREDİ ÇEKTİM"
Tarlanın hasat edilmek suretiyle mısırların çalındığını görünce başından kaynar sular döküldüğünü ifade eden Demirel, "Komşularımı aradığımda biçerdöverin hasat yaparak kamyona yüklediğini öğrendim. Bankadan kredi çektim, emek verdim. Bir sürü borcum var. Burayı 7-8 bin TL’ye kiraladım. Hırsızların biran önce bulunmasını istiyorum. Memleketimizde bugüne kadar olmayan bir olay" dedi.
Tahsin Demiriel ise hasat zamanı yapılan hırsızlığın halen şokunu atlatamadıklarını ifade ederek, "Bir yıllık emeğimiz boşa gitti. Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Böyle bir hırsızlık görmedik bugüne kadar" diye konuştu.
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