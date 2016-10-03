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Pes dedirten hırsızlık!

Tokat’ın Pazar ilçesinde 15 dönümlük mısır, biçerdöverle hasat edilmek suretiyle çalındı

Pes dedirten hırsızlık!

Tokat’ın Pazar ilçesinde 15 dönümlük mısır, biçerdöverle hasat edilmek suretiyle çalındı

03 Ekim 2016 Pazartesi 15:39
Pes dedirten hırsızlık!
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EDİNİLEN bilgiye göre, Pazar ilçesinde 6 yıldır kiraladığı tarım arazisinde yaklaşık 25 dönüm alana mısır eken çiftçi İsa Demilrel (36) tarlasını kontrole gittiğinde şok yaşadı. Yolun kenarındaki mısırlar dururken, iç tarafta kalan arazideki yaklaşık 15 dönümlük kısmın hasat edildiğini fark eden Demirel, ne yapacağını şaşırdı. Tarla komşularından tarlasının 3 gün önce hasat edildiğini öğrenen Demirel, yaşanan hırsızlık olayını polis ve jandarmaya bildirdi. Hasat için gün sayan ve uzun süredir verdiği emeğinin boşa gitmesine üzülen Demirel, yaklaşık 10-15 bin TL zararı olduğunu söyledi.

"BANKADAN KREDİ ÇEKTİM"
Tarlanın hasat edilmek suretiyle mısırların çalındığını görünce başından kaynar sular döküldüğünü ifade eden Demirel, "Komşularımı aradığımda biçerdöverin hasat yaparak kamyona yüklediğini öğrendim. Bankadan kredi çektim, emek verdim. Bir sürü borcum var. Burayı 7-8 bin TL’ye kiraladım. Hırsızların biran önce bulunmasını istiyorum. Memleketimizde bugüne kadar olmayan bir olay" dedi.
Tahsin Demiriel ise hasat zamanı yapılan hırsızlığın halen şokunu atlatamadıklarını ifade ederek, "Bir yıllık emeğimiz boşa gitti. Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Böyle bir hırsızlık görmedik bugüne kadar" diye konuştu.
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Pes Dedirten Hırsızlık!TokatPazar İlçesiBiçerdöver
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