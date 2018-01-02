Pes artık: Bu da tamponda yolculuk!

BURSA 'NIN Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntüde trafiğin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki aracın tamponuna basarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü. Malzemelerle dolu olduğu görünen otomobilin Kent Meydanı ’ndan Merinos kavşağına kadar bu şekilde gittiği, sonrasında bir sokağa girerek kaybolduğu gözlendi.

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