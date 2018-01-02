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Pes artık: Bu da tamponda yolculuk!

Bursa’da seyir halindeyken otomobilin tamponuna basarak yolculuk yapan kişi pes dedirtti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonuna kaydedilen görüntüde, yolculuk yapan kişi hem kendinin hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı

Pes artık: Bu da tamponda yolculuk!

Bursa’da seyir halindeyken otomobilin tamponuna basarak yolculuk yapan kişi pes dedirtti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonuna kaydedilen görüntüde, yolculuk yapan kişi hem kendinin hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı

02 Ocak 2018 Salı 11:54
Pes artık: Bu da tamponda yolculuk!
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BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntüde trafiğin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki aracın tamponuna basarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü. Malzemelerle dolu olduğu görünen otomobilin Kent Meydanı’ndan Merinos kavşağına kadar bu şekilde gittiği, sonrasında bir sokağa girerek kaybolduğu gözlendi.

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BursaKent Meydanı
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