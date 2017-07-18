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Perinçek'ten CHP'ye sert eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin sert açıklamalarda bulundu. PKK'nın ‘Adalet Yürüyüşü’ne açıkça destek verdiğini söyleyen Perinçek, “Adalet Yürüyüşü FETÖ’den tutuklu 145 bin kişi ve tasfiye edilmiş unsurların tekrar göreve alınması için yapıldı” dedi

Perinçek'ten CHP'ye sert eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin sert açıklamalarda bulundu. PKK'nın ‘Adalet Yürüyüşü’ne açıkça destek verdiğini söyleyen Perinçek, “Adalet Yürüyüşü FETÖ’den tutuklu 145 bin kişi ve tasfiye edilmiş unsurların tekrar göreve alınması için yapıldı” dedi

18 Temmuz 2017 Salı 22:08
Perinçek'ten CHP'ye sert eleştiri
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VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisi tarafından Denizli’de düzenlenen “Barzani’nin Bölücü Referandumu, Türkiye ve Bölge Ülkelerinin Çözümü” konferansına katıldı. Esnaf Sarayı Toplantı Salonu'ndaki konferansa Perinçek’in yanı sıra, eşi Şule Perinçek, parti yöneticileri, İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda il başkanı bir konuşma yaptı.
Daha sonra kürsüye çıkan Genel Başkan Doğu Perinçek, bölgedeki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika’nın Suriye’yi karıştırdığını belirten Perinçek, “Amerika Suriye'yi karıştırdı, bir iç savaş çıkarttı. Savaş ihraç etti ama Suriye aslanlar gibi direndi. Buna rağmen şu anda Amerika'nın himayesinde, Amerikan uçakları tarafından korunan, Amerika'nın silah verdiği, beslediği kantonlar, Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya kurduruldu ve himaye ediliyor” dedi.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de konuşan Perinçek, “15 Temmuz bir Türk-Amerikan savaşıdır. 24 saat, hatta 16 saat, 12 saatlik bir savaş. Yalnız bu bir darbeye karşı, bir cemaate karşı savaş değil, aynı zamanda genel olarak Türkiye ile Amerika arasında bir savaştır. Tanklarla, helikopterlerle, uçaklarla silah kullanılarak ve Türkiye bu savaşta o gün 249 şehit verdi, 2 bin 148 de yaralı var. Savaşın boyutlarını görüyoruz” diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğla tarafından yapılan ‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında da sert açıklamalarda bulunan Perinçek, yürüyüşün tasfiye edilmiş FETÖ’cülerin geri getirilmesi için yapıldığını öne sürdü. Perinçek, “Tutuklulara, gözaltında olan insanlara haksızlığa uğramış mağdurları ve şairleri kurtaracağız diyorlar. Kılıçdaroğlu, hatta rakamlar söyledi, 145 bin kişi FETÖ'den tutuklu olduğu için kamudan tasfiye edilmiş. Bunlar FETÖ’cü olduğu için tasfiye edilmiş unsurların tekrar göreve alınması için yürüdüklerini söyledi. Yürüyüşün başlarında hatta rakamlar bile verdi, 145 bin kişi diye. Yani suçsuzlar falan değil, içeri atılan herkes ve onun üstünde kim var; PKK var, PKK açıkça destek verdi. Mustafa Karasu'nun ağzından resmi bir açıklama yaptı, ‘Bu yürüyüşü destekliyoruz’ dedi. Yürüyüşe kendi adamlarını yolladı. Cemil Bayık, Duran Kalkan falan Kandil’den gelip o yürüyüşte olmaları mümkün değil. Veya Abdullah Öcalan'ın gelipte o yürüyüşte yer alması mümkün değil. Kendi adamlarını yolladı” diye konuştu.
‘Adalet Yürüyüşü’ne yönelik eleştirilerini sürdüren Perinçek, “O yürüyüşte CHP lideri bir koluna PKK'lıyı taktı, öbür koluna da FETÖ'cü taktı. FETÖ'nün ve PKK'nın talepleri ile yürüyüş götürüldü. Adalet talebi ‘PKK'ya adalet’, ‘FETÖ'ye adalet’. Ayrıca içerideki PKK’cıları, FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak. HDP’nin 11 milletvekili var. 11’i de tahliye edilsin. 145 bin kişi tekrar devletin kurumlarına geri gelsin, oturtulsun. Yani Türkiye Gladio’yu temizliyor, Amerika'nın Türk devletinin içindeki ordusunu, polisi içindeki Gladio’yu temizliyor. CHP de o Gladio’yu geri getirmek, iade etmek, oturtmak için bir yürüyüş yapıyor. Bu yürüyüş budur. Bu yürüyüş, köylerdeki mera davalarını, ticaret hukuku davalarını, icra iflas davalarını, adliyede birikmiş davaları çözmek, çözüm getirmek için değil. Söylüyorlar zaten, içeride bulunan siyasi tutuklular bırakılmalı diyorlar. İsimlerini sayıyorlar; Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan falan” şeklinde konuştu.
Amerika’nın Türkiye üzerinde yeni bir hükümet projesi içerisinde olduğunu öne süren Perinçek, “HDP kim, PKK'nın yasal örgütü. Cumhuriyet Halk Partisi, onu 2015 seçimlerinde yüzde 13 oy aldırtıp Meclise soktu. Arkasından 1 Kasım seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından desteklendi. Görüyorsunuz her olayda Meclis toplanıyor kim yok, CHP ve HDP yok. Bir olay oluyor kim karşı, CHP-HDP karşı. Yürüyüş oluyor beraberler. Beraber yürüyenler CHP-HDP. Bir CHP-HDP-PKK ittifakı oluşuyor ve bu ittifak yürüyüş ittifakı değil. Bir hükümet projesi. Amerika'nın CHP, FETÖ, PKK, Meral Akşener, bunları yan yana getirip Türkiye'de tekrar BOP eş başkanlığı döneminin siyasetine dönülmesi için Amerika bu güçleri bir araya getirdi ve bir iktidar projesi içine soktu” açıklamasını yaptı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu PerinçekCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluPKKFetöAdalet Yürüyüşü
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