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Pepee'ye kötü haber!

Çizgi film karakteri Pocoyo’nun İspanyol yapımcısı Zinkia, Türkiye’nin ilk çizgi film karakteri Pepee’nin yapımcısına, senaristine ve yayıncı kanalına 2’nci kez dava açtı

Pepee'ye kötü haber!

Çizgi film karakteri Pocoyo’nun İspanyol yapımcısı Zinkia, Türkiye’nin ilk çizgi film karakteri Pepee’nin yapımcısına, senaristine ve yayıncı kanalına 2’nci kez dava açtı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:20
Pepee'ye kötü haber!
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İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne ikinci kez açılan dava dilekçesindeki detaylara göre, ilk olarak 2005'te İngiltere'de yayımlanan Pocoyo (Küçük Ben) adlı çizgi filmin İspanyol sahibi Zinkia Entertainment S.A. adlı şirket, Pocoyo markasını 2011'de de Türkiye'de TPE'ye tescil ettirdi. İddiaya göre 2009'da yayımlanmaya başlayan Türk yapımı 'Pepee' isimli çizgi film karakteri ile 'Pocoyo' karakteri bire bir aynıydı. İspanyol şirket, ihtarnameyle Pepee'nin Pocoyo karakteri üzerindeki haklarına tecavüz ettiğini öne sürdü.

'NEREDEYSE BİRE BİR AYNI'

Davacı şirket, Pepee'nin yapımcısı Düş Yeri Bilişim Teknoloji şirketinden, proje tasarımcısı ve senaristi Ayşe Şule Kıraç'tan ve müzik eseri sahibi olan ünlü şarkıcı eşi Kıraç'tan 100 bin lira tazminat talep etti. Zinkia'nın avukatı, "Pepee'nin kıyafeti ve şapkasının rengi, yüz hatları ve ten rengi, gözleri ve dudağının yapısı, boyu ve mimikleri Pocoyo ile aynıdır. Telif hakkı ihlali ile haksız rekabet durumlarının tespitini, Pepee'nin bölümlerinin elektronik ve diğer ortamlara kaydedilmesinin önlenmesini ve yayımlanmamasını istiyoruz" dedi.

'ALEYHİMİZE KARAR YOK'

Ayşe Şule Kıraç, ikinci davanın 2009 ile 2014 yılları arasında yayımlanan bölümlerle sınırlı olduğunu, karşı tarafın açtığı ilk davanın ise kesinleşmediğini ve Yargıtay sürecinin devam ettiğini iddia etti. Kıraç, "Düşyeri ve Pepee markası 9 yıldır Türkiye'de yaratılmış ve dev başarı hikâyesidir" dedi.

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