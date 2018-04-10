Pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

BOLU Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu halk pazarında piyasaya sahte para süren iki kişi olduğu ihbarı üzerine pazar yerine gitti.
Şüphelileri uzaktan izleyen ekipler, sahte paraları pazar esnafına verdikleri sırada iki kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 6 bin 220 lira sahte para bulundu.
Aramada, suçtan elde edildiği belirlenen 2 bin 845 lira gerçek paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ve İ.Y. adliyeye sevk edildi.
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