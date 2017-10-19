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Pazar yerinde yangın paniği

Kağıthane'de pazar kurulan bir sokak üzerindeki apartmanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Bazı pazarcılar yangına müdahale ederken bazıları da ürünlerini satmaya devam etti

Pazar yerinde yangın paniği

Kağıthane'de pazar kurulan bir sokak üzerindeki apartmanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Bazı pazarcılar yangına müdahale ederken bazıları da ürünlerini satmaya devam etti

19 Ekim 2017 Perşembe 15:00
Pazar yerinde yangın paniği
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OLAY, Kağıthane Sanayi Mahallesi Duman Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında semt pazarı kurulduğu sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar sokağında bulunan bir apartmanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Dairede insanların bulunma ihtimali üzerine pazar esnafı daireye çıkarak kapıyı kırmak istedi.
Kapıyı kırarak içeriye giren pazarcılar içeride kimsenin olmadığını görünce yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Kısa süreleri paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Öte yandan, bazı pazarcılar yangına müdahale ederken bazılarının da yangına aldırmadan ürünlerini satmaya devam etmesi dikkat çekti.
Yangına müdahale eden bir pazarcı, “Biz tezgah açıyorduk. Biranda kadının biri yangın var dedi. Biz de buradan arkadaşlarla beraber çatıya çıkıp kapıyı kırdık. Yangını hortumlarla bezlerle söndürmeye çalıştık ama bir türlü önleyemedik. Sonra bir hortum daha getirdi arkadaşlar, biz yangının büyümesini önledik. Sonra itfaiye geldi yangını söndürdü” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Duman SokakKağıthaneYangın
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