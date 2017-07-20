Patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KAZA , 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı 'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece odun toplamak için Nebiyan Dağı'na çıkan Ayhan Ayvaz (36) idaresindeki patpat dönüşte Sazlık Gölü mevkisinde yağış nedeniyle kayarak devrildi. Kazada patpatın altında kalan Ayhan Ayvaz olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan babası Hasan Ayvaz yaralandı. Kazada yaralanan Hasan Ayvaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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