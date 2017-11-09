Patlamanın yaşandığı fabrikada facia göz göre göre geldi!

BURSA'NIN merkez Gürsu İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının boyahane bölümünde buhar kazanında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Yıldırımhan, "Yaşanan patlama korkunç bir manzara. Bizler iş ve işçi güvenliği konusunda yetkili birimlere özellikle 'buhar kazanı' konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Buhar kazanlarının üstünün açık olması gerekiyor. Fakat bu işyerimiz bu kuralı dikkate almayarak kazanın bulunduğu yerin üzerine kat çıkmış. İş yerinin önlemsizliği yüzünden 5 kişi hayatını kaybetti 5 işyeri zarar görmüş durumda. Olayla ilgili detaylı araştırmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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